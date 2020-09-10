بالفيديو: القوات الامنية تواصل اجراءاتها لفرض الامن في الجنوب

اجراءات القوات الامنية الاخيرة لاقت ترحيبا واسعا من سكان محافظة ميسان بالخصوص وباقي المحافظات الاخرى التي تقع ضمن نطاق عمليات سومر لما لها من اهمية قصوى تنعكس ايجابا على تثبيت الاوضاع الامنية والاقتصادية واسهامها بتوفير بيئة سليمة للاعمار والارتقاء بالواقع الخدمي.اولى الاجراءات الامنية تمثلت بتعزيز ودعم مديريات الشرطة بالقطعات العسكرية التابعة لقوات الرد السريع حيث نفذت واجبات عديدة وحققت نتائج جيدة اشادت بها القيادات الامنية.

ويبدو ان الحكومة عازمة على فرض سيطرتها وانهاء المظاهر المسلحة في محافظات الجنوب التي تهدد حياة المواطنين جراء النزاعات العشائرية في القرى والارياف واعمال الفوضى المصاحبة للتظاهرات وسط المدن اذ اسهما بتراجع الملف الامني بشكل كثير مما دعا الى اجراءات سريعة وحازمة لاعادة الحياة الى طبيعتها.

