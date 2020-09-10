بالفيديو: القوات الامنية تواصل اجراءاتها لفرض الامن في الجنوب

عمليات ضبط الامن وحفظ القانون في جنوب البلاد تسير وفق ما مرسوم لها بهدف اعادة هيبة الدولة وانهاء المظاهر المسلحة ومنع الانفلات الامني من خلال تشكيل قيادة عمليات سومر التي ستشرف على محافظات ميسان وذي قار والمثنى بالتزامن مع اجراءات الحكومة الاتحادية بالتهيئة للانتخابات المبكرة وخلق المناخات المناسبة لها.
اولى الاجراءات الامنية تمثلت بتعزيز ودعم مديريات الشرطة بالقطعات العسكرية التابعة لقوات الرد السريع حيث نفذت واجبات عديدة وحققت نتائج جيدة اشادت بها القيادات الامنية.
ويبدو ان الحكومة عازمة على فرض سيطرتها وانهاء المظاهر المسلحة في محافظات الجنوب التي تهدد حياة المواطنين جراء النزاعات العشائرية في القرى والارياف واعمال الفوضى المصاحبة للتظاهرات وسط المدن اذ اسهما بتراجع الملف الامني بشكل كثير مما دعا الى اجراءات سريعة وحازمة لاعادة الحياة الى طبيعتها.
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