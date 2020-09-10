- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 175 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة، وذلك مقابل 187 إصابة و19 وفاة أول أمس الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء هو 100403 حالات من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها و5577 حالة وفاة".
كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجل 175 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.