برلمانى يطالب مجلس الوزراء بمد فترة التصالح على المخالفات 6 أشهر أخرى..فيديو

وأضاف مخاليف خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه على الفور تم تغليظ مواد القانون، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية وضعت شروط المخالفة و قدرت الغرامات على المخالفين، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت تطبيق القانون على المخالفين مع مراعاة التقدير بالنسبة للبعد الاجتماعى.

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وتابع أنه من المفترض فى كل حى أن يكون هناك حد أدنى وحد أقصى للغرامات على المخالفين، منوهًا أن هناك أماكن داخل القاهرة أقل فى البنية التحتية والأساسية أقل من البنية التحتية فى الفرى والمدن.

وأوضح أن لجنة الحى هى التى تقدر قيمة جدية التصالح، مؤكدًا أنه يجب على القانون التسهيل والتبسيط على المواطن لكى يكون هناك اقبال من المواطن للتصالح على المخالفات.

وطالب من رئيس مجلس الوزراء مد فترة التصالح على المخالفات لمدة 6 أشهر أخرى، لأن المدة التى قررت وتنتهى حتى يوم 30 سبتمبر، منوهًا أنه يجب مراعاة البعد الاجتماعى والزمنى لضمان التصالح على أكبر قدر من المخالفات فى تلك الفترة.