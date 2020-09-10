الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله هدافا للدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي

توج الدولي المغربي، عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادى النصر، بجائزة هداف الدوري السعودي للمحترفين، للمرة الثانية على التوالي، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة، التي أقيمت بينهما، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ30، والأخيرة من المسابقة.

ورفع حمد الله رصيده إلى 29 هدفا، ليحتفظ باللقب للموسم الثانى على التوالي متفوقا بفارق هدفين عن النجم الفرنسي بافيتمبتي جوميز، مهاجم الهلال، الذى حصل على المركز الثاني.

واحتفظ الظاهرة، حمد الله، بجائزة هداف الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي، إذ توج بها، الموسم الماضى 2018-2019، برصيد 34 هدفا، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة.

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وتمكن الدولي المغربي من إحراز ثنائية (هدفين) ثلاث مرات في شباك الهلال، وأبها، والرائد، كما سجل هاتريك مرتين أمام الفيحاء، والشباب.

ويعد المهاجم المغربى أول لاعب من النصر، ينجح في تسجيل أكثر من 20 هدفا في موسمين متتاليين في الدوري السعودي للمحترفين.

وأنهى جوميز الوصيف موسمه مع الهلال، مسجلا 27 هدفا في الدوري، كان آخرها ثنائية في شباك نادي الشباب.