مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر آخر يدخل حيز التنفيذ

في ظل توجه السلطات نحو إغلاق عدد إضافي من الأحياء، بسبب بؤر انتشار فيروس كورونا المستجد، دخل مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية، حيز التنفيذ.

وصدر في عدد أمس من الجريدة الرسمية، مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية، ابتداء من اليوم الخميس، في الساعة السادسة مساء، إلى غاية العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وكان المجلس الحكومي قد صادق، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة كوفيد 19.

ويقضي مرسوم حالة الطوارئ بمنح صلاحيات لولاة الجهات، وعمال العمالات، والأقاليم، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة، أو إقليم، أو جماعة، أو أكثر، لاتخاذ جميع التدابير الإجرائية، التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي.

ومددت الحكومة الطوارئ في أسبوع بدأ باتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا بتراب عمالة الدارالبيضاء، ومن ضمن ذلك إغلاق جميع منافذها، وإخضاع التنقل منها، وإليها لرخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي، وثانوي، وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، وهو الإجراء، الذي بات يشمل عشرات المدارس في مدن الرباط، وسلا، وسيدي يحيى.