استنفار أمني ومشاركة للقناصة.. الحموشي يقود البسيج في عملية تفكيك خلية إرهابية بثلاث مدن

نفذ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، صباح اليوم الخميس، عمليات متزامنة في عدة مغربية، تمكن خلالها من تفكيك خلية إرهابية، وحجز معدات كانت بحوزة أفرادها.

العملية، التي لاتزال مستمرة إلى حدود الساعة، شملت، وبشكل متزامن، في 3 مدن هي تمارة، وطنجة، وتيفلت، حيث أشرف عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على التدخل.

وتعيش مدينة تمارة إلى حدود اللحظة، استنفارا عاما للسلطات الأمنية، فيما يجري تطويق حي الكورة، الذي يوجد فيه أحد أفراد الخلية، مع انتشار عناصر القناصة على أسطح البنايات المجاورة.