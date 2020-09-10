طقس اليوم الخميس.. طقس حار نسبيا الى حار بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا الى حار بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الواقعة غرب الأطلس. كما ستتشكل سحب منخفضة،خلال الصباح والليل، بالسواحل الوسطى والجنوبية مع أمطار جد خفيفة محليا.

وسيتم تسجيل كتل ضبابية محلية ،خلال الليل والصباح، بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية، مع ظهور سحب مدارية مصحوبة بعواصف رعدية محلية بأقصى الجنوب. وستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة .

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية شرقية بالجنوب الشرقي ،ومعتدلة شمالية الى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و33 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي ، وما بين 12 و26 درجة بالسفوح الجنوبية-الشرقية، ومنطقة سوس، والسايس، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط ووالماس وغرب منطقة طنجة ، وستكون ما بين 16 و21 درجة بباقي المناطق على العموم.

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أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 40 و45 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة

بشمال الأقليم الجنوبية والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية ، وما بين 30 و35 درجة بداخل سوس،

وجنوب المنطقة الشرقية وسهول المحيط الأطلسي ، وما بين 25 و30 درجة بالوسط والمنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة، والريف وبالقرب من السواحل ، وبمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين بوجدور والكويرة.