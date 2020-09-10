فتح باب التسجيل لمنحة روضة بشارة عطا الله 2020/ 2021

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتحت جمعيّة الثّقافة العربيّة، اليوم الخميس، باب التسجيل لمنحة روضة بشارة عطا الله للسنة الدراسية 2020/2021 ابتداءً من 10.9.2020 وحتّى 5.10.2020.

وفي هذا الإعلان أصدرت الجمعية بيانا تقول فيه إن "برنامج المنح الدراسيّة وهو على اسم روضة بشارة عطا الله، والذي انطلق في عام 2007 بدعم من مؤسّسة الجليل البريطانيّة، يهدف إلى تشجيع التعليم العالي في المجتمع الفلسطينيّ في الداخل وبناء طليعة أكاديميّة مثقّفة ومهنيّة تتّسم بروح الانتماء والعطاء المجتمعيّ".

وأضاف البيان أن "البرنامج مخصّص للطلّاب العرب الفلسطينيين من الدّاخل (مناطق 48) الذين يدرسون في الجامعات والكليات الأكاديميّة الإسرائيليّة أو الفلسطينيّة، المقبولين/ات لدرجة البكالوريوس B.A (سنة أولى/ ثانية) أو لشهادة هندسانيّ (سنة أولى)، وتحديدًا المتفوّقين منهم وذوي الاستحقاق الاقتصاديّ وأصحاب الرّوح التّطوّعيّة والقياديّة".

يفتح البرنامج أبواب التسجيل للسنة الدراسيّة 2020/2021 لانضمام 75 طالبًا وطالبة جددًا ممن يستوفون الشروط الأساسيّة التالية:

1) السنة الدراسيّة المقبلة 2020/2021 هي سنة الدراسة الأكاديميّة الأولى أو الثانية للطّالب/ة المتقدّم/ة للمنحة (B.A)، أو السنة الأولى لطالب/ة شهادة هندسانيّ.

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2) الحصول على معدّل شهادة "بجروت" 80 دون زيادة (بونوس) على الأقلّ لطلاب السنة الأولى لدرجة B.A. ومعدّل شهادة "بجروت" 75 دون زيادة (بونوس) على الأقلّ لطلّاب شهادة هندسانيّ.

3) الحصول على علامة 550 في امتحان البسيخومتري على الأقل، لطلّاب السّنة الأولى؛ علامة البسيخومتري غير مطلوبة من الطلّاب المقبولين للدراسة في الجامعات الفلسطينيّة أو لشهادة هندسانيّ.

4) الحصول على معدّل 75 على الأقل، للطلاب المترفعين للسنة الجامعيّة الثانية (B.A).

ملاحظة مهمة: التسجيل عليه أن يتم عبر الحاسوب وليس الهاتف من خلال الرابط المرفق.