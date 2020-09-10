وفاة امرأة من باقة الغربية بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت امرأة من مدينة باقة الغربية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس.

وأفاد المركز الطبي "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة أن امرأة (63 عاما) من باقة الغربية، توفيت في قسم كورونا بعدما عانت أمراضا أخرى.

وأوضح المستشفى أنه يرقد فيه اليوم 49 مريضا بكورونا في قسمين مخصصين لذلك، وأن 16 مريضا بحالة تنذر بالخطر (2 بينهم بحالة حرجة)، و8 متوسطة، و23 بحالة طفيفة.

يذكر أن هذه هي سادس وفاة بكورونا في باقة الغربية.

باقة الغربية ضمن قائمة البلدات المحجورة

وفي سياق متصل، قالت بلدية باقة الغربية، إنه "في ظل التطورات الأخيرة التي طرأت على بلدنا الحبيب باقة الغربية، وإدراجها في قائمة البلاد المحجورة، قَرَّرَت الوزارة على تحديدات في المدن التي فيها نسبة الإصابات مرتفعة. تشمل التقييدات بالإضافة للتجمهر، تحديدات في التربية والتعليم وكذلك الخروج من البيت.

*التربية والتعليم:

تغلق المؤسّسات التعليميّة أبوابها، يستثنى من ذلك التربية الخاصة وأطر الشبيبة في خطر والحضانات. المؤسسات التي تفتح أبوابها هي:

1. مدرسة الرحمة.

2. روضات وبساتين التربية الخاصّة.

3. صفوف التربية الخاصّة في المدارس الابتدائيّة والإعدادية.

4. مدرسة النجاح (طوماشين).

5. جميع صفوف "شاحر، اتجار، مبار، تلم، ملا".

*التجمهر:

يسمح بتجمهر 20 شخصًا في الأماكن المفتوحة وعشرة أشخاص في المباني المغلقة.

يمكن إقامة جنازات بمشاركة حتى 20 شخصًا.

* الأماكن التي يسمح لها العمل في ساعات الإغلاق:

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المواد التموينيّة، الصيدليّات، مواد التنظيف، حوانيت النظارات، مختبريات تصليح أدوات الاتصال.

* الأماكن التي تم السماح بها بالعمل يمنع تجمهر الناس داخلها، يمكنها العمل بالتوصيلات لبيت طالبها بوضعها عند مدخل البيت.

* تقييدات الخروج من البيت:

يمنع الخروج من البيت في ساعات الإغلاق بين الساعة 19:00 مساءً حتى الساعة 05:00 صباحًا، تستثنى الحالات التالية:

- الخروج للترويح عن النفس لمسافة 500 متر عن البيت.

- رياضة محددة مع شخص ثابت، أو مجموعة تعيش في نفس المكان، لبعد أقصاه 500 متر عن البيت.

- التزوّد بالغذاء، الأدوية والمستلزمات الضرورية وتلقي خدمات أساسيّة.

- الخروج لمكان العمل الذي صودق له بذلك.

- تلقي خدمات طبيّة.

- مساعدة شخص آخر في أمر طبيّ أو صعوبة حركة أو ضائقة تتطلب المساعدة.

- التبرّع بالدم.

- المشاركة بالمظاهرات.

- حضور محكمة.

- علاج في إطار الرفاه الاجتماعي.

- الخروج للصلاة أو الجنازة.

- نقل قاصر لوالدين منفصلين من قبل أحدهما بيت الآخر.

- نقل قاصر والده المسؤول عنه اضطر للخروج لحاجة ضروريّة، ولا يوجد في مكان سكنه بالغ يمكنه البقاء لرعايته".