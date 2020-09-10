شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تخفض سعر فحص مسحة الأنف إلى 250 درهما والان مع التفاصيل

الخميس 10 سبتمبر 2020 أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية- صحة، عن تخفيض سعر فحص مسحة الأنف من 370 درهماً إلى 250 درهما عبر جميع مراكز الفحص في الشركة.

Advertisements وأكدت الشركة أن السعر الجديد ساري التنفيذ فوراً بجميع مراكز "صحة" للفحص.

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