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شكرا لقرائتكم خبر عن رواندا تشيد بالمساعدات الإماراتية لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 10 سبتمبر 2020
أشاد البروفيسور نشوتي مانسي، وزير الدولة بوزارة الخارجية المسؤول عن مجتمع شرق أفريقيا في رواندا، بالمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات لبلادها لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " والتي أسهمت في دعم كوادرها الطبية في مواجهة الوباء.
جاء ذلك خلال لقاء هزاع محمد خرصان القحطاني، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية رواندا، مع البروفيسور نشوتي مانسي.
وأشار إلى متانة العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على المضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية، وتطويرها إلى آفاق أرحب.
وأكد السفير الإماراتي على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والحرص على تعزيز العلاقات والعمل مع وزارة الخارجية الرواندية على مواصلة العمل الثنائي وتعزيز العلاقات والتعاون في كافة المجالات.
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