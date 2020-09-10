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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المغربية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية جديدة والان مع التفاصيل
الخميس 10 سبتمبر 2020
أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية جديدة في البلاد.
وذكرت أن مكتب محاربة الإرهاب في المغرب فكك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الخلية الإرهابية، وتمكن من ضبط أدلة تورط العناصر الإرهابية.
وتمت عملية تفكيك الخلية الإرهابية في مدينتي تيفلت وتمارة في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، وفي مدينة طنجة في شمال المغرب.
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