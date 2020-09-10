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السلطات المغربية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية جديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 10 سبتمبر 2020

أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية جديدة في البلاد.

 

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وذكرت أن مكتب محاربة الإرهاب في المغرب فكك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الخلية الإرهابية، وتمكن من ضبط أدلة تورط العناصر الإرهابية.

 

وتمت عملية تفكيك الخلية الإرهابية في مدينتي تيفلت وتمارة في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، وفي مدينة طنجة في شمال المغرب.

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