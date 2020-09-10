شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 5363 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 10 سبتمبر 2020 أعلنت روسيا تسجيل 5363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و46 ألفاً و370.

وقالت السلطات الروسية إنه تم تسجيل 128 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات رسمياً إلى 18263 حالة.

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