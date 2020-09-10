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شكرا لقرائتكم خبر عن بحصيلة يومية قياسية.. الهند تسجل نحو 96 ألف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل
الخميس 10 سبتمبر 2020
أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن البلاد سجلت اليوم الخميس قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة والوفاة بفيروس كورونا مما دفع إجمالي حالات الإصابة إلى أكثر من 4.4 مليون.
وخلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، سجلت الهند 95735 إصابة جديدة و1172 وفاة، وهو أعلى رقم للوفيات في يوم واحد منذ أكثر من شهر، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي لأكثر من 75 ألفاً.
وتنتشر العدوى في الهند بوتيرة أسرع منها في أي مكان بالعالم، والدولة الوحيدة الأكثر تضرراً منها هي الولايات المتحدة.
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