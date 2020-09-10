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شكرا لقرائتكم خبر عن 508 إصابات جديدة بكورونا في اليابان والان مع التفاصيل
الخميس 10 سبتمبر 2020
سجلت اليابان امس 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1.425 بإجمالي 14 حالة وفاة جديدة سُجلت في ثماني محافظات بنفس
و أعلنت محافظة ياماغوتشي غرب اليابان عن أول حالة وفاة جراء الفيروس لامرأة في الثمانينات من العمر.
وفي طوكيو، تم تسجيل 149 إصابة جديدة ليبقى العدد فوق المئة لليوم الثاني على التوالي. وبين الإصابات الجديدة في العاصمة، تم تسجيل 39 إصابة لاشخاص في العشرينيات و39 إصابة في الثلاثينيات وارتفع عدد المصابين بأعراض حادة إلى 24 عن اليوم السابق.
وبلغ عدد الإصابات الجديدة في محافظة كاناغاوا جنوب طوكيو 106 متجاوزة المئة للمرة الأولى منذ خمسة أيام. وسجلت محافظة أوساكا 63 إصابة جديدة أي مادون المئة لليوم الثامن على التوالي.
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