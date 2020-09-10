شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر زيادة منذ شهر.. 5363 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس 5363 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله منذ 7 أغسطس الماضي.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 128 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 18263 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و46 ألف حالة.

وتعافى 5915 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 862373 شخصا، فيما بقيت هناك 165734 حالة نشطة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.