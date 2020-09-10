شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 عناصر من مسلحي طالبان في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قُتل 6 عناصر من مسلحي حركة طالبان على الأقل وأصيب 4 آخرين من خلال اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية بإقليم هيرات غربي أفغانستان وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية في بيانها اليوم ، أن الاشتباكات وقعت في منطقة بشتون زرغون عندما هاجم مسلحي طالبان نقاط تفتيش أمنية، فيما تمكنت قوات الأمن الأفغانية من صد الهجمات.

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