شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العلمي الفرنسي يحذر من عودة الإغلاق بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس المجلس العلمي في فرنسا في مقابلة مع إذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية إنه على فرنسا أن "تبذل كل جهد"

لتجنب الإغلاق مجددا بسبب وباء كورونا، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد بعض عمليات الإغلاق المحلية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المقابلة قول جان فرانسوا دلفريسي، رئيس المجلس الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن التدابير اللازمة، إن الفرنسيين يبدون "الكثير من التراخي" في الوقت الحالي في مواجهة الوباء.

وقال دلفريسي: "يجب أن نتعلم كيف نتعايش مع" الفيروس ويجب أن يكون الناس "متعقلين بعض الشيء" في ضوء الموقف.

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وأشار إلى أنه يجب تجنب التجمعات الكبيرة في المدن الكبرى.

وقال إنه لا يتوقع التوصل إلى لقاح ضد كورونا قبل الربع الأول من العام المقبل.

وأكد أن الفيروس ليس مصدر القلق الوحيد بالنسبة للمجلس العلمي، قائلا إنه يجب الاحتفاظ بطاقة استيعابية في المستشفيات للأمراض الأخرى، وإن هذا هو "توازن صعب" يجب تحقيقه.