وفد أمني مصري بغزة.. التهدئة والمصالحة تتصدر الزيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وفد أمني من المخابرات المصرية، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة، في إطار زيارة يتصدرها ملف التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن الوفد المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق وصل إلى غزة، عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمالي القطاع.

ومن المقرر أن يبحث الوفد الأمني خلال الزيارة التي لم تُعرف مدتها، مع قيادات الفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس، ملفات عدة بينها التهدئة على الحدود مع إسرائيل، والمصالحة الوطنية.

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كما ستتناول المباحثات، الأوضاع الصحية في غزة مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الآونة الأخيرة.

وكان الوفد الأمني المصري زار غزة، نهاية الشهر الماضي، والتقى قادة حماس في إطار جهود احتواء التصعيد الميداني على جانبي الحدود.

والخميس الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إنهاء الانقسام رغم التباعد في المواقف السياسية بين حكتي فتح وحماس التي سيطرت على قطاع غزة بقوة السلاح منذ 2007 بعد انقلابها على مؤسسات السلطة الوطنية في القطاع المحاصر.