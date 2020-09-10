الإمارات من مجلس الأمن: ملتزمون بدعم السلام والأمن والازدهار العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت الإمارات، الخميس، عبر مجلس الأمن الدولي، التزامها بدعم التعاون بين الآليات الإقليمية والدولية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والأمن والازدهار العالمي.



وأشادت الإمارات، في بيان، خلال مناقشة مجلس الأمن المفتوحة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، بالدور الذي تلعبه المنظمة الدولية للفرانكفونية في دعم مبادرات الأمم المتحدة لمواجهة التحديات في البلدان الناطقة بالفرنسية.

وأكدت أن "المنظمات الإقليمية تتمتع بميزة منقطعة النظير وفهم أفضل لتحديات السلام والأمن في مناطقها".

وأشارت إلى أن "القرب الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية الوثيقة بين أعضائها يمنح المنظمات الإقليمية قدرة مميزة على لعب دور بناءٍ في السعي لإيجاد حلول سلمية للنزاعات".

وشددت على ضرورة تعزيز مجلس الأمن لِتعاونه مع المنظمات الإقليمية في مجال الدبلوماسية الوقائية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت على أن "الإجراءات السريعة التي تتخذها المنظمات الإقليمية استجابة لبوادر الإنذار المبكر هي الطريقة الأكثر فاعليةً لمعالجة قضايا السلام والأمن وكذلك من حيث التكلفة".

وشجعت الإمارات في بيانها على "مواصلة إحراز التقدم في تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بشأن حفظ السلام".

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وعبرت عن ترحيبها بالتعاون في الآونة الأخيرة بين إدارة عمليات السلام وإدارة الدعم العملياتي والمنظمة الدولية للفرانكفونية لبناء قدرات قوات حفظ السلام وتعزيز التعددية اللغوية في العمليات الميدانية.

ولفتت الإمارات إلى أنها "توفر التدريب بلغات متعددة للنساء المشاركات في برنامج تدريب المرأة والسلام والأمن بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة".

ونوّهت إلى "حاجة المنظمات الإقليمية إلى تعزيز الجهود لتعميم العمل الإيجابي للشباب في قضايا السلام والأمن وإبراز وتسليط الضوء عليه".

وأضافت أن "الإدماج الهادف للشباب في عمليات صنع القرار سيؤدي إلى مجتمعٍ أكثر سلاماً وديناميكية، كما سيوفر أيضًا بدائل للتحديات التي تفرضها حلقات التطرف والعنف".

وأوضحت أنه تحقيقا لهذه الغاية، فقد أشادت الإمارات بدور المنظمة الدولية للفرانكفونية في دعم شبكات الشباب المشاركة في منع نشوب النزاعات وبناء السلام.

يذكر أن الإمارات أصبحت عضوا منتسبا في المنظمة الدولية للفرانكوفونية في عام 2018، وذلك بعد انضمامها إلى المنظمة كعضو مراقب في عام 2010.