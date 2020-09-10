الخليج 365الخميس 2020/9/10 11:59 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت مصادر قيادية بحزب التيار الديمقراطي التونسي إصابة الوزير السابق محمد عبو وزوجته النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو بفيروس كورونا.
وأشارت المصادر إلى أن ثبوت إصابة النائبة جاء بعد جلسة المصادقة على حكومة هشام المشيشي يوم 1 سبتمبر/أيلول.
وطالبت جهات طبية في تونس بإجراء تحليل شامل لكل نواب البرلمان (217 نائبا) خاصة أن سامية عبو حضرت خلال الأيام القليلة الماضية جلسات خاصة باللجان البرلمانية.
ومن المتوقع أن تقرر اليوم اللجنة الطبية لمجابهة فيروس كورونا (كوفيد 19) عن الإجراءات الخاصة للتأكد من انتشار العدوى داخل مجلس نواب الشعب في تونس.
وسامية عبو هي نائبة في البرلمان التونسي منذ المجلس التأسيسي سنة 2011، وعرفت بمواقفها المعارضة لحركة النهضة الإخوانية وراشد الغنوشي.
وتجاوز عدد الإصابات بكورونا في تونس 5 آلاف، حيث تشهد البلاد منذ شهر أغسطس/آب موجة ثانية على أثر فتح الحدود البرية والجوية في 27 مارس/آذار الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة نائبة تونسية بكورونا.. ومخاوف من انتشاره بالبرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.