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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لن تكون على حساب القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
أبوظبي - الخليج 365
قالت صحيفة خليجية، إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لم توقف فقط القرار بضم الأراضي الفلسطينية الذي كان مثار قلق عربي ودولي بإفشال جهود السلام في المنطقة برمتها، وإنما دفعت هذه المعاهدة أيضاً بحل الدولتين إلى الواجهة من جديد، بعد أن كان مهدداً في حال تنفيذ إسرائيل خطتها بالضم، كما مهدت الطريق مجدداً لفرصة حقيقية لإحياء عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وشددت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365"، على أن المعاهدة لن تكون على حساب القضية الفلسطينية، كما تروّج أطراف فلسطينية غاب عنها الموقف الإماراتي الثابت المتمسك بدعم قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقوفها الدائم مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأضافت أن موقف الإمارات الثابت والواضح في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، يفنّد مثل هذه الادعاءات والمغالطات التي لم تراع الأعراف العربية والدولية التي تعتبر أن أي علاقات أو معاهدات تبرمها دولة عربية أو أي دولة في العالم، تدخل في صميم سيادتها، وحقها المباشر في إقامة العلاقات حسب مصالحها ونظرتها الاستراتيجية.
وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن الإمارات لن تكون إلا داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه، وحريصة على الإجماع العربي، وتعتبر أن استمرار التشويش على الحق السيادي لأي دولة والتحريض في بعض الأحيان لن يؤديا إلا لمزيد من التعقيد، ومنع الوصول إلى حل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي.
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