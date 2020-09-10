شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة السعودي: استئناف الرحلات الدولية يخضع لمدى انتشار "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إن استئناف رحلات الطيران الدولية يخضع للتقييم المستمر ومدى انتشار فيروس كورونا، وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار المناسب بناءً على تقييم الوضع.

Advertisements وأشار الوزير في لقاء مع قناة "الإخبارية" السعودية، أن الإجراءات الاحترازات مهمة من أجل صحة وسلامة الجميع، وبما أنه لا يزال هناك حالات فإن الاحترازات تُقيم بشكل دائم. كانت المملكة علّقت الرحلات الدولية والداخلية للمسافرين في 15 مارس الماضي.

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