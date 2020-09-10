شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات المغربية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية جديدة في البلاد.

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وذكرت أن مكتب محاربة الإرهاب في المغرب فكك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الخلية الإرهابية، وتمكن من ضبط أدلة تورط العناصر الإرهابية.

وتمت عملية تفكيك الخلية الإرهابية في مدينتي تيفلت وتمارة في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، وفي مدينة طنجة في شمال المغرب.