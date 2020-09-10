أكثر من 900 ألف وفاة بكورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تجاوز عدد الوفيات العالمية بسبب فيروس كورونا 900 ألف يوم الأربعاء فيما بلغت حالات الإصابة في العالم 27.7 مليون حسب إحصاء لرويترز.



ولا تزال الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضرراً حيث تجاوزت الوفيات 190 ألفاً وحالات الإصابة 6.3 مليون. وتأتي البرازيل في الترتيب الثاني إذ بلغت الوفيات 127 ألفاً تليها الهند بوفيات يقترب عددها من 74 ألفاً.

ولا يزال بالأميركتين أكثر من نصف عدد الوفيات في أنحاء العالم بسبب أعداد الوفيات المرتفعة في المكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي والإكوادور.

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وفي حين تراجعت أعداد الوفيات والإصابات في الولايات المتحدة عن ذروة يوليو، تعاود الحالات الارتفاع في نحو 40 بالمئة من البلاد.

وفي بريطانيا، كانت الزيادة الحادة في الإصابات الجديدة والتي بلغت 3000 حالة جديدة تقريباً في مطلع الأسبوع هي أعلى قفزة منذ مايو، مما أدى إلى إعلان حظر على أي تجمع يزيد عدد أفراده عن ستة.

وببريطانيا خامس أكبر عدد وفيات إذ شهدت 41594 وفاة بالمرض.

وكانت إسبانيا أول دولة في غرب أوروبا تسجل أكثر من نصف مليون إصابة، وكان ذلك يوم الاثنين. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بها الآن 552 ألفاً.