3 طائرات مصرية تحمل 42 طنا مساعدات لدعم متضرري الفيضانات بالسودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصلت إلى الخرطوم، الأربعاء، 3 طائرات مصرية تحمل 42 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية لدعم متضرري السيول والفيضانات في السودان.



وتأتي طائرات اليوم امتدادا لمساعدات ظلت تقدمها مصر لإغاثة متضرري السيول والفيضانات في السودان منذ بداية الكارثة.

وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد في تصريحات بمطار الخرطوم، إن طائرتين من الجسر الجوي عبارة عن مساعدات مقدمة من الحكومة المصرية للسودان لمواجهة آثار السيول والفيضانات.

وشددت على أن هذه المساعدات تأتي بتوجيه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعما للأشقاء في السودان، مؤكدة أن هذا الدعم سيستمر حتى تنجلي كارثة الفيضانات بالسودان.

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وقالت إنها تقود فريقا طبيا يضم 20 من الأطباء والصيادلة والمسعفين والطب الوقائي والتمريض، سيتم انتشارهم على 4 من المواقع المتضررة بالفيضان في الخرطوم، ويبقون بها لمدة 10 أيام.

من جهته، قال القائم بالأعمال المصري بالخرطوم، نادر زكي، إن الطائرات الثلاثة تأتي ضمن الجسر الجوي المصري لمساعدة السودان في مواجهة السيول والفيضانات.

وتشهد أحياء الخرطوم على ضفاف النيلين الأزرق والأبيض فيضانات أدت إلى تدمير آلاف المنازل، حسب السلطات، كما تعاني أحياء العاصمة المتمركزة على ضفاف النيلين من فيضانات غير مسبوقة منذ 100 عام.

وأعلنت وزارة الداخلية وفاة 103 أشخاص وإصابة 50 آخرين، وتضرر أكثر من 67 ألف منزل جراء السيول والفيضانات في البلاد منذ بداية الأمطار الخريفية في يونيو الماضي.