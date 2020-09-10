شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقرار سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في معظم البنوك العاملة في مصر، كما بقي متوسط سعر العملة الخضراء ثابتا لدى البنك المركزي المصري عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.



لكن الدولار زاد في 4 بنوك بشكل طفيف، كما تراجع في بنكين، وبقي سعره ثابتا لدى 19 بنكا.

وزاد الدولار قرشا واحدا (الجنيه = 100 قرش) لدى بنوك المصري لتنمية الصادرات، وكريدي أجريكول، وعودة، والأهلي الكويتي.

في حين تراجع سعر العملة الخضراء قرشا واحدا لدى بنك الكويت الوطني، وقرشين لدى المصرف المتحد.

وهيمن سعر 15.75 للشراء و15.85 للبيع على الدولار في 11 بنكا مصريا.

وسجل الدولار 5 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، بفارق 9 قروش بين أعلى سعر وأقل سعر.

ويأتي استقرار الدولار، وسط بيانات مطمئنة عن احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر والتي ارتفعت في أغسطس/آب الماضي للشهر الثالث على التوالي، بنحو 50 مليون دولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يتعافى احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر ببطء ليرتفع إلى نحو 40.1 مليار دولار بنهاية 2021/2020، ثم إلى 51 مليار دولار بحلول 2025/2024.

ورغم آثار جائحة كورونا السلبية على اقتصادات الدول النامية، تمكن الجنيه المصري من أن يصبح العملة الوحيدة بين عملات الأسواق الناشئة التي ترتفع مقابل الدولار الأمريكي، وفقا لما أكده طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الأحد الماضي.

وأوضح عامر خلال لقاء، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الجنيه المصري ارتفع مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام وحتى 16 أغسطس/ آب الماضي بنسبة 0.66%، على عكس باقي عملات الأسواق الناشئة خلال هذه الفترة.

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وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي.

وسجل الدولار سعر أقل قرشا واحدا عند 15.81 جنيه للشراء، 15.91 جنيه للبيع، لدى بنك البركة.

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، لدى بنوك التجاري الدولي- (أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر) وميد بنك، والكويت الوطني والمصرف المتحد.

وهيمن سعر 15.75 للشراء و15.85 للبيع على الدولار في 11 بنكا، هي الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر)، وبنوك مصر، وأبوظبي الإسلامي، والتنمية الصناعية، وقناة السويس، والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب".

كما تكرر السعر ذاته لدى بنوك المصري الخليجي، والمصري لتنمية الصادرات، وكريدي أجريكول، وعودة، والأهلي الكويتي.

وسجل الدولار سعر خامسا عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، في بنوك الإسكندرية، والعربي الأفريقي الدولي، والتعمير والإسكان، وبلوم، والمشرق، والأهلي اليوناني، والمصرف العربي الدولي.

سجل اليورو 18.51 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع في البنك الأهلي، كما سجل الجنيه الإسترليني 20.35 جنيه للشراء و20.59 جنيه للبيع.

ووفقا لتعاملات البنك الأهلي، سجل سعر الريال السعودي 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي عند 49.07 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي.