شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 5363 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا تسجيل 5363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و46 ألفا و370.



وقالت السلطات الروسية إنه تم تسجيل 128 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات رسميا إلى 18263 حالة.

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