المغرب يسجل 2157 إصابة جديدة بكورونا ويمدّد حالة الطوارئ الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، تسجيل 2157 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 77878 حالة في المغرب.



ووفق هسبريس، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2060286 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 26 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1453 حالة.

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وتم التأكد من 2484 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 59723.

وفي سياق ذلك، قرر مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي إلى غاية 10 أكتوبر المقبل؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب تزامناً مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد الوفيات وحالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد على الصعيد الوطني، لاسيما بالمدن الكبرى للمملكة، وارتفاع الحالات الخطرة والحرجة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة.