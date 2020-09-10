شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل قرابة 96 ألف إصابة و1172 وفاة جديدة بـكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 95 ألفا و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1172 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 4 ملايين و465 ألفًا و864 حالة وإجمالي الوفيات 75 ألفًا و62 حالة.



وذكرت الوزارة أنه يوجد حاليًا 919 ألفًا و18 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين حوالي 3 ملايين و471 ألفًا و784 شخصًا.

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