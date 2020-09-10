شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس الوزراء عن محميات طبيعية وساحة انتظار سيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام قرار إنشاء محميات طبيعية بمنطقة علبة بالبحر الأحمر. ونشرت الجريدة قرارا آخر باعتبار مشروع إقامة ساحة انتظار سيارات النقل الجماعى بترعة المنصورية بفيصل بالجيزة من اعمال المنفعة العامة.

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