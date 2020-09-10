عامر: انتقال مقرات 28 بنكا للعاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن المقرات الرئيسية لـ 28 بنكا سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام المقبل بعد الانتهاء من عمليات البناء.

وأشار عامر، في مقابلة مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج "على مسؤوليتي" مساء أمس الأربعاء، إلى أن البنوك تقوم بتوفير التمويلات اللازمة للعملاء وخاصة البنك الاهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين ساندا الاقتصاد المصري وقاما بتدبير احتياجات السوق.

وأكد عامر أن البنوك قامت بدور كبير خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خال استقبال العملاء مما أدى إلى وقوع إصابات بين الموظفين.