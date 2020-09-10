طوكيو تخفض حالة التأهب لكورونا وسط انخفاض معدل الإصابات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - أ ش أ

أعلن مسؤولون في اليابان، أن حكومة العاصمة طوكيو ستخفض مستوى التأهب في أزمة فيروس كورونا المستجد بمقدار درجة واحدة من أعلى مستوياتها الأربعة، في ضوء تراجع عدد الإصابات الجديدة خلال الأيام الأخيرة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، عن المسؤولين، قولهم - إن هذه السياسة تتماشى مع النتيجة التي توصلت إليها لجنة من الخبراء الطبيين، حيث من المقرر أن تشرح حاكمة طوكيو يوريكو كويكي خفض مستوى التأهب في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

وكانت طوكيو رفعت حالة التأهب إلى أعلى مستوى، مما يعني أن "العدوى تنتشر" في 15 يوليو الماضي، عندما سجلت حكومة العاصمة 165 حالة.

وأعلنت طوكيو الإثنين الماضي أقل عدد من الإصابات اليومية منذ 8 يوليو إذ سجلت 77 حالة، وهو أقل من 100 لأول مرة في أسبوعين.

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غير أن ماساتاكا إينوكوتشي نائب رئيس جمعية طوكيو الطبية حذر في اجتماع اللجنة اليوم من احتمالية رفع مستوى التأهب "إلى أعلى مستوياته مجددا، إذا حدث شيء ما"، في إشارة إلى الإصابات العنقودية المحتملة.

ومنذ رفع مستوى التأهب إلى المستوى الرابع والأخير، شهدت طوكيو إصابات يومية فوق 300 أو 400 في بعض الأحيان، بما في ذلك رقم قياسي بلغ 472 في الأول من أغسطس.

وبعد أن طلبت كويكي حاكمة طوكيو من المواطنين تجنب السفر أو زيارة مسقط رأسهم خلال موسم العطلة الصيفية، بدأ عدد الإصابات في الانخفاض منذ منتصف أغسطس الماضي.

جدير بالذكر أن ثاني أعلى مستوى للتأهب يعني "الحذر ضروري في مواجهةإعادة انتشار" العدوى الفيروسية.