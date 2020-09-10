بدءا من اليوم.. البريد تقرر إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح الحساب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قررت الهيئة القومية للبريد، اعتباراً من اليوم الخميس، إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح حساب المعاش، بحسب بيان من الهيئة اليوم.

وقال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من مصاريف فتح الحساب وذلك في إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي بهدف التيسير على أصحاب المعاشات.

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وذكر أن جميع المواطنين من أصحاب المعاشات الذين تقدموا بطلبات فتح الحساب ودفعوا الرسوم خلال الفترة الماضية سيتم رد هذه الرسوم وإضافتها في حساباتهم حتى يتمكنوا من سحبها في أي وقت.

وأضاف فاروق أن حساب المعاش الذي يقدمه البريد المصري يتمتع بالعديد من الميزات التي سيستفيد منها أصحاب المعاشات ومنها سهولة التعامل في جميع ماكينات الصراف الآلي والتسوق الإلكتروني ودفع الفواتير، بالإضافة إلى إصدار كارت الخصم المباشر "ميزة".

كما يتمتع حساب المعاش بالبريد بعائد يومي متغير يضاف يومياً على الحساب بهدف تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات، وفقا لشريف فاروق.