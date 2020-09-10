الجمعة.. فصل التيار الكهربائي عن كفر سعد بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل الخدمة عن عدد من المغذيات في كفر سعد، يوم غد الجمعة، بسبب أعمال الصيانة وتغيير المحولات في مناطق متفرقة.
وأضاف القطاع في بيان له، اليوم الخميس، أنه من المقرر فصل مغذيات التيار من خط التفتيش، وكفر سعد البلد، من التاسعة صباحًا، وحتى الانتهاء من الأعمال طبقا للخطة الموضوعة، كما يجري فصل التيار عن خط الرحامنة وتوابعه في الفترة ذاتها.
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