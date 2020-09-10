- 1/2
- 2/2
ناقلة نفط إيرانية - أرشيفية
كشف مسؤول أميركي عن وصول ناقلة تحمل شحنة بنزين إيراني صادرتها الولايات المتحدة إلى ميناء في ولاية تكساس، أمس الأربعاء، حيث يجري الاستعداد لتفريغها.
وأفاد المتحدث باسم رابطة “برازوس للملاحين”، بأن الناقلة “يوروفورس” وصلت قبالة ميناء فريبورت بولاية تكساس استعدادا للتفريغ.
وكانت الحكومة الأميركية قالت في وقت سابق من الشهر الماضي إنها صادرت وقودا من ناقلات مرتبطة بإيران كانت في طريقها إلى فنزويلا، وذلك في إطار جهود واشنطن لعرقلة التجارة بين فنزويلا وإيران.
وحسبما أفادت بيانات ومصادر، تم نقل الوقود إلى الناقلتين العملاقتين يوروفوس وميرسك بروغرس، وفقا لوكالة رويترز.
ومن المتوقع أن تصل الناقلة ميرسك بروغرس إلى هيوستن في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي أغسطس قالت وزارة العدل الأميركية إن الوقود المصادر كان في الطريق إلى فنزويلا وأصبح في حوزة الولايات المتحدة.
وكانت الناقلة يوروفورس تحمل حوالي 640 ألف برميل من البنزين عند وصولها إلى فريبورت حسبما أشارت بيانات رفينيتيف آيكون لتتبع الناقلات.
وقال متحدث باسم ميناء فريبورت إن من غير المقرر تفريغ الوقود على أرصفة الميناء العامة ومن المرجح التفريغ في رصيف من الرصيفين الخاصين في الميناء.
وطعن أصحاب 4 شحنات وقود إيرانية في المصادرة أمام محكمة جزئية أميركية مؤكدين حقهم في الشحنات التي قالوا إنها متجهة لعملاء في بيرو وكولومبيا.
وهناك 3 ناقلات وقود غادرت إيران في أغسطس الماضي في طريقها إلى فنزويلا حاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول ناقلة محملة بنفط إيراني إلى ميناء في تكساس “استعداداً لتفريغها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.