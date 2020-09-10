تركيا..السجن لـ5 صحفيين كشفوا هويات عميلين للمخابرات في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت محكمة تركية عن حبس عدد من الصحفيين بسبب كشفهم عن هويات عملاء أمنيين قتلوا في ليبيا .

أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن على خمسة صحفيين لكشفهم هويات اثنين من عملاء الأمن لقيا حتفهما في ليبيا.

وتركزت الاتهامات على مقالات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان في فبراير أن عدة قتلى سقطوا في ليبيا.

وقال محامي الدفاع جلال أولجن لرويترز بعد الجلسة إن صحفيين حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر، بينما حكم على ثلاثة بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر لانتهاكهم قانون وكالة المخابرات الوطنية.

ونفى المتهمون الاتهامات قائلين إنهم يؤدون عملهم الصحفي.

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وقال أولجن “سنرفع هذا الحكم إلى محكمة استئناف. هذا ليس قرارا قانونيا، هذا قرار سياسي”

وعلى مدى الأشهر الماضية، ومنذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل العسكري في ليبيا، نقلت تركيا آلاف المرتزقة السوريين إلى طرابلس لدعم ميليشيات الوفاق بمواجهة الجيش الوطني الليبي.

واستجلبت تركيا على مدار الأشهر القليلة الماضية آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال في صفوف الميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس.

ولم تكتف أنقرة بإرسال مرتزقة إلى طرابلس، بل أرسلت ضباطا من جيشها وأقامت غرف عمليات داخل الأراضي الليبية لدعم حكومة فايز السراج التي تحميها الميليشيات.

وتسيطر قوات تركية حاليا على قاعدة الوطية العسكرية، ولا تزال تنقل أسلحة إلى الأراضي الليبية، في تحد لحظر السلاح الدولي المفروض على ليبيا منذ سنوات.