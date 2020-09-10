التحالف يعلن تدمير درون مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن الناطق باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه نجران جنوبي السعودية .

وجاء في خبر نقلته وكالة الأنباء السعودية أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، صرح بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الخميس، “من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران”.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت عن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية أمس الأربعاء تجاه المنطقة الجنوبية.

وقال المالكي إنه قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المالكي قوله إن الطائرة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان قد اعترض وأسقط في الثلاثين من أغسطس الماضي طائرة مسيرة مفخخة\، أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي.

وصرح تركي المالكي آنذاك بأنه “في مساء يوم الأحد (30 أغسطس) تم اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.”

وأوضح العقيد المالكي أنه “ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار . منددا بمحاولة الحوثيين تهديد المسافرين بمطار أبها الدولي.