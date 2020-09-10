وفيات كورونا تتجاوز 900 ألف شخص حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 9:18 صباحًا

تجاوز عداد وفيات فيروس كورونا المستجدّ، المسبب لمرض كوفيد-19 حول العالم عتبة الـ900 ألف وفاة ، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين أواخر شهر ديسمبر الماضي .

وأظهر التعداد الذي أجرته وكالة فرانس برس أنّه لغاية الساعة 21,30 ت غ من ليل الأربعاء حصد الفيروس الفتّاك أرواح 900.052 شخصاً في العالم من أصل 27.711.866 شخصاً أصيبوا بكوفيد-19.

وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي هي المنطقة الأكثر تضرّراً من الوباء إذ سجّلت لوحدها أكثر من ثلث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 (300.340 وفاة) تليها أوروبا (219.616 وفاة).

أما من حيث الدول الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن الوباء فتتصدّر القائمة الولايات المتّحدة (190.478 وفاة) تليها البرازيل (127.464 وفاة) ثم الهند (73.890 وفاة) فالمكسيك (68.484 وفاة).

الصين تسجل 7 إصابات جديدة

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سجلت الصين سبع إصابات جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي يوم التاسع من سبتمبر، بينما أعلنت فرنسا تسجيل 8577 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس وهي ثاني أعلى زيادة يومية مسجلة منذ بدء التفشي في فرنسا نهاية الشتاء.

وقالت السلطات الصحية الصينية إن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج، لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

بريطانيا تحظر التجمعات

وفي بريطانيا أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه يريد تجنب إغلاق جديد في المملكة المتحدة بأي ثمن بعد الحد من التجمعات في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد مع تزايد الإصابات، معلناً عن برنامج كثيف لاختبارات الكشف عن الفيروس.

وسيتم حظر التجمعات التي تضم أكثر من ستة أشخاص اعتبارًا من يوم الاثنين في إنجلترا بدلاً من 30 حتى الآن، وسيتعين على الحانات والمطاعم تسجيل بيانات عملائها للتمكن من تتبع من خالطوا المصابين.

يذكر أن بريطانيا أعلنت عن تسجيل 2420 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الثامن من أغسطس أي خلال 24 ساعة فقط.