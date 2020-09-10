بومبيو يعلق على تسميم نافالني..”تم بأمر مسؤولين روس كبار”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - في تصريح من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية التي تتعرض لها موسكو بسبب قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني ، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أنه يرجح أن يكون تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني قد تمّ بأمر من “مسؤولين روس كبار”.

وقال بومبيو في مقابلة إذاعية “أعتقد أنّ الناس حول العالم يرون هذا النوع من الأنشطة على ما هو عليه. وعندما يرون محاولة لتسميم منشقّ، مع إدراكهم بأنّ هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون هذا قد تمّ في الواقع بأمر من مسؤولين روس كبار، فأعتقد أنّ هذا ليس جيّداً للشعب الروسي”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في وقت سابق أنّه لم يرَ أيّ أدلّة حتّى الآن على تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، مضيفًا في الوقت نفسه أنّه ليس لديه سبب للتشكيك في ما قالته برلين التي تؤكّد من جهتها أنّ لديها “أدلّة قاطعة” في هذه القضيّة.

وقال في مؤتمر صحافي “لم نرَ حتّى الآن أيّ دليل” على تسميم نافالني، متعهّدًا في الوقت نفسه بأنّ الولايات المتّحدة ستدرس هذا الملفّ بجدّية بالغة.

وعلّق ترامب على أدلّة المحقّقين الألمان في هذا الإطار، قائلًا “لم نرَ ذلك بأنفسنا”.

وصرّح ترامب “لا أعرف ما حدث تحديدًا. أعتقد أنّه أمر مأسوي، إنّه فظيع، وينبغي ألا يحدث”.

أعرب البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، عن “انزعاجه الشديد” إزاء نتائج الفحوصات التي أفادت بتعرض المعارض الروسي أليكسي نافالني للتسميم باستخدام مادة “نوفيتشوك”.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون أوليوت، إن واشنطن “تعمل مع حلفائها والمجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين في روسيا”.

وشدد أوليوت في تغريدة عبر حساب المجلس على تويتر، على أن “من حق أبناء الشعب الروسي التعبير عن آرائهم سلميا، دون الخوف من العقاب”.

ونقل نافالني، وهو من أشد منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، جوا إلى ألمانيا الشهر الماضي بعد مرضه يوم 20 أغسطس على متن رحلة داخلية في روسيا.

ويقول خبراء أسلحة كيميائية ألمان، إن الفحوصات تظهر أن الرجل البالغ من العمر 44 عاما قد تسمم بغاز أعصاب يعود إلى الحقبة السوفيتية، مما دفع الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي إلى مطالبة روسيا بالتحقيق في القضية.

والاثنين، أعلن المستشفى الألماني الذي يعالج نافالني أن حالته تحسنت مما سمح للأطباء بإخراجه من الغيبوبة.

وأشار مستشفى شاريتيه في برلين، في بيان: “أفاق المريض من غيبوبته، وتم نزع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه. وهو يستجيب للمحفزات”، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.