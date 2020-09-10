كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر السلطات المغربية تعلن تفكيك خلية إرهابية في 3 مدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات المغربية، أنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية في 3 مدن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، فككت السلطات المغربية، خلية "إرهابية" على صلة بتنظيم "داعش"، تتكون من 4 أفراد شمالي المملكة.

وأصدر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بيانًا قال فيه: "إنه في إطار الجهود المستمرة لرصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية في المملكة، تمكن المكتب من تفكيك خلية إرهابية تنشط بمدينة سيدي سليمان (شمالي البلاد)".

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وأضاف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الخلية تتكون من 4 عناصر موالين لتنظيم "داعش"، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و51 عاما.

وتابع البيان: "هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم، وبذلة عسكرية وقناع، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات تؤكد تشبع المشتبه فيهم بفكر "داعش"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.