كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب جزر الكوريل في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بأن زلزال بقوة 4.3 درجة، ضرب مدينة سيفيرو-كوريلسك في جزيرة باراموشير بمنطقة الكوريل شرق روسيا.

ورصدت إدارة وزارة الطوارئ الروسية في المدينة، الزلزال في الساعة 01:11 بتوقيت موسكو (22:11 بتوقيت غرينتش) على بعد 77 كيلومترا شرق سيفيرو-كوريلسك.

Advertisements

وبحسب إدارة وزارة الطوارئ، وقع الزلزال على عمق 62 كيلومترا وبلغت قوته 4.3 درجة، لكن سكان سيفيرو-كوريلسك شعروا بهزات أرضية تراوحت قوتها بين 2 إلى 3 درجات.

ولم يتم التبليغ حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الزلزال، كما لم يتم إطلاق تحذير من تسونامي.