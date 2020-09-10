كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 4647 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك.. و611 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في المكسيك 4647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و611 حالة وفاة، في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 647507، والوفيات إلى 69095 حالة، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.