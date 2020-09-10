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أكثر من 900 ألف وفاة بكورونا في العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 900 ألف وفاة بكورونا في العالم والان مع التفاصيل

الخميس 10 سبتمبر 2020

تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن ّ في العالم عتبة الـ 900 ألف وفاة منذ ظهر كوفيد-19 للمرة الأولى في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس أمس الأربعاء استناداً إلى بيانات رسمية.

 

وأظهر التعداد أنّه لغاية الساعة 21,30 ت غ من ليل الأربعاء حصد الفيروس الفتّاك أرواح 900.052 شخصاً في العالم من أصل 27.711.866 شخصاً أصيبوا بكوفيد-19.

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وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي هي المنطقة الأكثر تضرّراً من الوباء إذ سجّلت لوحدها أكثر من ثلث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 (300.340 وفاة) تليها أوروبا (219.616 وفاة).

 

أما من حيث الدول الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن الوباء فتتصدّر القائمة الولايات المتّحدة (190.478 وفاة) تليها البرازيل (127.464 وفاة) ثم الهند (73.890 وفاة) فالمكسيك (68.484 وفاة).

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