شكرا لقرائتكم خبر عن 1412 وفاة وأكثر من 73 ألف إصابة بكورونا في اليابان والان مع التفاصيل

الخميس 10 سبتمبر 2020 بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان 73 ألفا و266 إصابة حتى ليل الأربعاء/الخميس.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس 1412 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء. Advertisements كما وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة النشطة إلى 8134 حالة. وتعافى 63 ألفا و720 شخصا من مرض كوفيد 19، وذلك منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 33 أسبوعا.

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