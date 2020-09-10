4 لقاحات صينية تدخل المرحلة شبه النهائية بالتعاون مع مصر

الخميس 10 سبتمبر 2020

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشانج إن الصين تبذل جهودا كبيرة لتطوير لقاح كورونا ودخلت عدة لقاحات المرحلة شبه النهائية، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، كان هناك 33 لقاحا دخلت إلى مرحلة التجارب السريرية، و8 منها دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ومن تلك الـ8 هناك 4 لقاحات من الصين، موضحا أنه يمكن القول إن الصين في طليعة الدول المطورة للقاح.



وأضاف في المؤتمر الـ12 حول تطورات فيروس كورونا، أن الصين ومصر تعاونتا في مكافحة الفيروس، وجارى الحديث بين الشركات بين البلدين حول التعاون في اللقاحات، قائلا إنه عقد عدة لقاءات مع وزيرة الصحة المصرية حول هذا الموضوع، وأكد أن بلاده تدعم هذه الجهود في اللقاحات الذى يسير بشكل فعال.

وأعرب عن أمله أن يتم التوصل قريبا إلى هذا اللقاح، وفقاً لليوم السابع.

وعن التعاون المصرى الصينى، قال السفير إنه في النصف الأول من هذا العام، بلغ حجم الصادرات والورادت 6.67 مليار أمريكى، وهذا يشكل زيادة على أساس سنوي. وفى النصف الأول من العام، بلغ حجم الاستثمارات 71.7 مليون دولار أمريكى وهذا يشكل زيادة بنسبة 34.6% على أساس سنوي.

Advertisements

وخلال فترة كورونا، استمر التواصل بين رجال الأعمال بين البلدين عبر الانترنت ومناقشة المشاريع التجارية، مؤكدا ان جميع المشروعات الصينية المصرية تتقدم بشكل منتظم وبشكل مستمر.

وقال إنه قبل أيام، التقى وزير الصناعة والتجارة المصري لبحث سبل تعزيز التجارة وحل المشكلات القائمة التي تعوق التعاون بين البلدين، حتى يكون هناك ثمار أكثر.

وقال حول العلاقات الصينية الأمريكية إن الصين وأمريكا أكبر اقتصادين في العالم وعليها بذل الجهود لحفظ الاستقرار والسلام للعالم، والعلاقة الطيبة بينهما لن تخدمهما فقط وإنما ستخدم العالم، قائلا إن بكين وواشنطن عليهما تعزيز التعاون العملى بينهما على أساس المنفعة المشتركة وإجراء الحوار، وعدم الوقوع في فخ الصراعات، مضيفا أنه ينبغي بذل الجهود لإعادة العلاقات على مسار تنافعى.

وقال إن الجانب الأمريكي يوجه اتهامات باطلة وعلى الجانب الصينى اتخاذ اللازم للرد على هذه الاتهامات وتوضيح الحقيقة.