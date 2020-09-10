شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل قرابة 96 ألف إصابة و1172 وفاة جديدة بـكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 10 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 95 ألفا و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1172 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 4 ملايين و465 ألفًا و864 حالة وإجمالي الوفيات 75 ألفًا و62 حالة.

وذكرت الوزارة أنه يوجد حاليًا 919 ألفًا و18 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين حوالي 3 ملايين و471 ألفًا و784 شخصًا.

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