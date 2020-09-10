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الصين تبدأ تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا على شكل بخاخ للأنف

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 10 سبتمبر 2020

أعلنت جامعة هونغ كونغ، الأربعاء، عن حصولها على موافقة لبدء التجارب السريرية للقاح ضد   على شكل بخاخ الأنف طوره قسم الأحياء الدقيقة بالجامعة ومؤسسات البر الرئيسي، وفقا للبيان.

 

ويعمل المختبر الرئيسي الحكومي للأمراض المعدية الناشئة على اللقاح بالتعاون مع جامعة شيامن وصيدلة بكين وانتاي البيولوجية.

 

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ويعد هذا اللقاح أول لقاح على شكل بخاخ للأنف ضد كوفيد 19، معتمد من قبل إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية للتجربة السريرية على البشر.

 

وقالت جامعة هونغ كونغ في بيان إنه تم اختيار إستراتيجيتها للتطعيم كواحدة من تقنيات اللقاح الخمس المعتمدة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا.

 

 

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