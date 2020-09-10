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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبدأ تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا على شكل بخاخ للأنف والان مع التفاصيل
الخميس 10 سبتمبر 2020
أعلنت جامعة هونغ كونغ، الأربعاء، عن حصولها على موافقة لبدء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد على شكل بخاخ الأنف طوره قسم الأحياء الدقيقة بالجامعة ومؤسسات البر الرئيسي، وفقا للبيان.
ويعمل المختبر الرئيسي الحكومي للأمراض المعدية الناشئة على اللقاح بالتعاون مع جامعة شيامن وصيدلة بكين وانتاي البيولوجية.
ويعد هذا اللقاح أول لقاح على شكل بخاخ للأنف ضد كوفيد 19، معتمد من قبل إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية للتجربة السريرية على البشر.
وقالت جامعة هونغ كونغ في بيان إنه تم اختيار إستراتيجيتها للتطعيم كواحدة من تقنيات اللقاح الخمس المعتمدة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا.
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