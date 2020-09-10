شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية إرهابية بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الأجهزة الامنية في المملكة المغربية منذ قليل عن تفكيك خلية إرهابية في 3 مدن كانت تخطط للقيام باعمال إرهابية وتخريبية.

وذكرت أن مكتب محاربة الإرهاب في المغرب فكك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الخلية الإرهابية، وتمكن من ضبط أدلة تورط العناصر الإرهابية.

وتمت عملية تفكيك الخلية الإرهابية في مدينتي تيفلت وتمارة في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، وفي مدينة طنجة في شمال المغرب.