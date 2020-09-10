شكرا لقرائتكم خبر عن 95735 إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 95735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1172 وفاة، في حصيلة قياسية لحالات الإصابات الجديدة والوفيات. وأفادت وزارة الصحة الهندية بأن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 4 ملايين و465 ألفا و864 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 75 ألفا و62 حالة، مشيرة إلى أن هناك 919 ألفا و18 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و471 ألفًا و784 حالة.

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